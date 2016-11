France 3 20:55 bis 22:25 Sonstiges Alliances rouge sang F 2016 Stereo 16:9 Merken Quand Anna, jeune mère monoparentale, épouse celui qui pourrait sauver la vie de son fils, à savoir Guillaume, le si beau et brillant chirurgien d'une grande famille de Marseille, elle est la femme la plus amoureuse du monde. Quand bien même la mère de Guillaume, lui fait sentir qu'elle n'est pas la bienvenue. Les problèmes ne tardent pas à surgir : alors que la nuit de noces s'achève, la police découvre le cadavre de Roxane, l'ancienne épouse de Guillaume. Même si tout accuse son mari, Anna est convaincue qu'il ne peut être un assassin. Seule contre tous, elle se met en devoir de le prouver. Mais Guillaume se montre de plus en plus mystérieux... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Barbara Cabrita (Anna) Anthony Delon (Guillaume) Macha Méril (Béatrice) Denis Mpunga (Bauman) Originaltitel: J'ai épousé un meurtrier Regie: Marc Angelo Drehbuch: Sylvie Audcoeur, Anna Fregonese, Nicolas Jean, Florence Philipponnat Musik: Nicolas Jorelle