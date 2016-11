France 3 03:15 bis 04:10 Sonstiges Profession socialiste F 2015 Stereo 16:9 Merken Au fil des élections, le fossé semble se creuser entre les Français et leurs représentants politiques. Si l'ensemble des partis est concerné par cette grande défiance, le documentaire se penche plus particulièrement sur le Parti socialiste. La parole est donnée à ses militants et représentants, comme Michèle Delaunay, députée de la Gironde, qui raconte son parcours dans la politique, après une carrière de médecin cancérologue, Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ou encore Dominique Potier, agriculteur devenu député de la Meurthe-et-Moselle. Rémi Lefebvre et Bastien François, tous deux professeurs de science politique, fournissent, quant à eux, des explications historiques et sociologiques de l'évolution de la politique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Henry Marquis

