Opération Elysée Dernière ligne droite avant la primaire F 2016 Dans quelques jours se tient la primaire organisée par les Républicains. Sept candidats y participent et de nombreuses questions restent en suspens. Les jeux sont-ils déjà faits et Alain Juppé va-t-il l'emporter - Nicolas Sarkozy peut-il perdre la bataille de son camp - François Fillon, qui a marqué le premier débat télévisé, peut-il créer la surprise - Les électeurs de gauche vont-ils vraiment se mobiliser pour barrer la route à Nicolas Sarkozy - Franz-Olivier Giesbert se plonge dans cette guerre fratricide et en dévoile les enjeux, les stratégies, les coups bas et les diverses manipulations. Regie: Antoine Roux