France 3 14:35 bis 15:20 Sonstiges Rex Lutte de classe I, A, D 2014 Stereo 16:9

Au cours d'un voyage scolaire à Rome, une enseignante accompagnatrice se rend au commissariat pour signaler que l'une de ses élèves, Sara Borelli, a été victime de violence et droguée lorsqu'elle se trouvait à l'hôtel. Interrogée par Terzani, Sara raconte comment elle a été droguée à son insu par sa camarade Clara Moretti. C'est alors que le cadavre de Clara est retrouvé à proximité du commissariat de police. Elle a chuté de la fenêtre de la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Ce qui au premier abord ressemble à un tragique accident est en fait un assassinat. Les élèves et l'enseignante deviennent tous des suspects. Les compétences et l'intelligence de Rex devraient permettre de faire éclater la vérité...

Schauspieler: Francesco Arca (Marco Terzani) Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) Carmen Giardina (The Professor) Augusto Zucchi (Filippo Gori) Originaltitel: Rex Regie: Fernando Muraca