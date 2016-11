France 3 22:25 bis 23:56 Sonstiges Les enquêtes de Vera A une amie blessée GB 2014 Stereo 16:9 Merken Jesse se rend en bus à son cours de musique accompagnée de son père, le sergent Ashworth. Au terminus, seule une vieille dame reste assise, immobile. Jesse découvre avec effroi que celle-ci est morte après avoir reçu un coup de couteau dans le dos. Margareth Kraszewski, la victime, s'était rendue au commissariat afin d'y faire une déposition, mais le policier de service l'avait priée de revenir ultérieurement. Vera débute son enquête du côté de la pension de résidence de la morte, tenue par Kate Darrow. Cette dernière vit avec Stuart, son compagnon, et ses deux enfants, Ryan et Chloe. A partir d'une photographie prise dans un pub, Vera va reconstituer toute l'affaire... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Blethyn (Vera Stanhope) David Leon (Joe Ashworth) Kingsley Ben-Adir (Marcus Summer) Clare Calbraith (Rebecca Shepherd) Olivia Armstrong (Jessie Ashworth) Eva Birthistle (Kate Darrow) Sonya Cassidy (Celine Ashworth) Originaltitel: Vera : on Harbour Street Regie: Thaddeus O'Sullivan Drehbuch: Paul Rutman, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett

