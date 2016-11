France 3 20:55 bis 22:25 Sonstiges Les enquêtes de Vera Une vie sous silence GB 2016 Stereo 16:9 Merken Clara Hayes, une adolescente d'une douzaine d'années, découvre, sur la lande de Northumberland, le cadavre d'une quinquagénaire. La victime, Anne-Marie Richard, est décédée depuis quelques jours déjà d'une crise cardiaque provoquée par une strangulation. Elle était la mère de deux jeunes femmes : Nicole, 35 ans, institutrice et mère d'une fillette de 4 ans, et Christine, 33 ans, toxicomane en cours de sevrage. Vera soupçonne que le conflit entre la mère et ses filles pourrait être le mobile du meurtre. La victime entretenait également une relation avec un homme d'affaires, et se rendait souvent dans une ville côtière sans charme... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Blethyn (Vera Stanhope) Kenny Doughty (Aiden Healy) Jon Morrison (Kenny Lockhart) Cush Jumbo (Bethany Whelan) Kingsley Ben-Adir (Marcus Summer) Riley Jones (Mark Edwards) Lisa Hammond (Helen Milton) Originaltitel: Vera Regie: Marek Losey Drehbuch: Martha Hillier, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett