Goldman, Balavoine, Berger Quand on est ensemble F 2016 Avec "L'Aziza", "Je te donne" ou "La Groupie du pianiste", Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman et Michel Berger ont enchaîné les tubes dans les années 80. Mais en se mobilisant pour de grandes causes humanitaires, la famine en Afrique et la misère en France, ils ont aussi tissé de solides liens d'amitié, symbolisés par une photo amateur prise le 13 juillet 1985 à Wembley, en Angleterre. Ce jour-là, ils assistent, bouleversés, au gigantesque concert caritatif en faveur de l'Ethiopie. Puis ce sera la grande aventure des Restos du Coeur de leur ami Coluche. Grâce à des archives, rares ou inédites, à des chansons devenues des classiques, et au témoignage de leurs proches, ce film croise la vie de ces trois icônes de la chanson français.

