France 3 20:55 bis 22:30 Sonstiges Mongeville Amicalement meurtre F 2016 Stereo 16:9 Merken Daniel Vergne, un riche entrepreneur qui a fait fortune dans la Silicon Valley, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Revenu à Bordeaux à l'occasion d'un salon "New Tech", il venait de dîner avec ses anciens camarades de classes préparatoires, dont les parcours sont autant de success stories. Derrière l'amitié de façade, qui unit ces anciens camarades, Mongeville et Valentine découvrent bientôt les coulisses d'un clan élitiste où tout est permis : secrets de jeunesse, jalousies latentes et désirs de vengeance. Le tandem d'enquêteurs commence ses investigations au coeur des mondanités bordelaises... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie-Claude Pietragalla (Letizia Jacomino) Francis Perrin (Antoine Mongeville) Gaëlle Bona (Valentine Duteil) Pierre Aussedat (le commissaire Briare) Jean Philippe Lachaud (le lieutenant Stéphane) Christiane Bopp (Pauline Duchêne) Stéphan Guérin-Tillié (Daniel Vergne) Regie: Stéphane Malhuret Drehbuch: Jacques Santamaria, Céline Guyot, Martin Guyot, Fabien Champion Musik: Philippe Kelly