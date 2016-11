WDR 22:10 bis 22:40 Reportage Krise an der Kasse - Kaiser's Tengelmann Was wird aus unseren Jobs? Krise an der Kasse: Kaiser's Tengelmann - D 2016 2016-11-12 23:30 Stereo HDTV Merken Seit der Besitzer der Kaiser's-Tengelmann-Märkte, Erivan Haub, vor zwei Jahren angkündigte, die defizitäre Supermarktkette zu verkaufen, zittern die kleinen Angestellten um ihre Zukunft. 16.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Gerade die Filialen in Nordrhein-Westfalen gelten mehrheitlich als Verlustbringer. Die Betroffenen können nur zuschauen, was die große Politik mit ihrem Leben macht. Sie fürchten, wenn ihre Filiale schließen sollte, um ihre Existenz. Zum Beispiel Frau Zitzmann in der Kaiser's-Tengelmann-Filiale Köln-Poll, seit 37 Jahren arbeitet sie an der Supermarktkasse und hinter der Bedienungstheke. Auch ihre Kollegin Brigitte Bertram, 58, alleinstehend, arbeitet schon immer bei Kaisers. Seit der Trennung von ihrem Mann hat sie sich alleine durchgebissen. Wie soll es weitergehen für diese Frauen? Lebensmittelkonzerne, Gewerkschaft und Politiker verhandeln über ihre Zukunft. Tariflöhne sind in der Branche längst nicht mehr üblich. In vielen Ketten arbeiten immer mehr Aushilfen und 400-Euro-Jobber. Als Nebenjob vielleicht okay, aber zum Leben? Noch hoffen die Frauen auf eine Einigung, die ihre Jobs rettet. Keine von ihnen jammert, denn irgendwie muss es ja doch weitergehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Wolfgang Minder