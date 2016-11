sixx 11:15 bis 12:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Lernprozesse USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Meredith bemüht sich weiterhin, während der Arbeit professionell mit Derek umzugehen, was jedoch nicht immer leicht ist, denn für einen klinischen Test müssen die beiden eng zusammenarbeiten. Zudem setzt ihr ein neuer Fall stark zu ... Indes boykottieren die Schwestern wegen Marks ständiger Affären seine OPs. Die Mediatorin der Schwestern, Adele Webber, macht deshalb einen brisanten Vorschlag: Alle Mitarbeiter sollen ihre betrieblichen, sexuellen Beziehungen schriftlich anmelden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Julie-Anne Robinson Drehbuch: Shonda Rhimes, Tony Phelan, Joan Rater Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

