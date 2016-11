sixx 01:00 bis 01:40 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Heimsuchung USA 2007 16:9 HDTV Merken Ames verliert den Verstand: Er zwingt Kovac mit Waffengewalt, ihn in sein altes Haus zu begleiten. Damit Kovac das gleiche durchmacht wie er, soll Kovac seine Hand in einen Schraubstock pressen und zudrehen. Abby gelingt es, Hilfe zu organisieren, die erscheint, als plötzlich ein Schuss fällt ... Meg hat sich, nachdem sie von Gates und Neela erfahren hat, mit Tabletten vollgepumpt. Jede Hilfe kommt zu spät. Doch bevor sie stirbt, muss sie Gates noch etwas Wichtiges gestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Goran Visnjic (Dr. Luka Kovac) Maura Tierney (Dr. Abigail "Abby" Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Linda Cardellini (Samantha Taggart) John Stamos (Dr. Tony Gates) Forest Whitaker (Curtis Ames) Originaltitel: ER Regie: Christopher Chulack Drehbuch: Michael Crichton, David Zabel Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 12