sixx 18:25 bis 19:19 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Ewige Jugend USA 2007 2016-11-21 11:15 16:9 Dolby Digital HDTV Ein Schulbusunglück bringt allerhand Erinnerungen an die Highschool-Zeit mit in die Notaufnahme. Bailey trifft die Vergangenheit besonders hart, denn die kleinen Patienten werden von ihrem Jugendschwarm Marcus Kane betreut. Doch wie in der Schulzeit schenkt er ihr keine Beachtung. Bailey lässt ihren Frust an dem gutaussehenden Derek aus, der ihr gesteht, dass auch er in der Schule zu den Außenseitern gehörte. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes, Mark Wilding Musik: Danny Lux