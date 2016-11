sixx 18:45 bis 19:15 Dokusoap Die Super-Makler - Top oder Flop? Klein, aber fein USA 2013 Merken Ein kleines, aber feines Häuschen in Whittier, Kalifornien, hat es Tarek und Christina angetan. Eigentlich sollten sie sich mit den Käufen etwas zügeln, doch der Preis ist relativ niedrig. Die Supermakler sind fest davon überzeugt, mit diesem Kauf einen guten Gewinn zu erzielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tarek El Moussa, Christina El Moussa Originaltitel: Flip or Flop