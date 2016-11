sixx 12:10 bis 13:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Asche zu Asche USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Meredith fühlt sich von der Asche ihrer Mutter, die sich in ihrer Wohnung befindet, verfolgt. Erst nach dem Gespräch mit einem jungen Patienten findet sie den perfekten Ort, um ihre Mutter endlich zu bestatten. Unterdessen ist Derek sehr unglücklich. Dass er wieder Single ist, begreift er erst richtig, als er von den Blicken sämtlicher Krankenschwestern im Haus bedrängt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Shonda Rhimes, Krista Vernoff Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12