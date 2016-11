sixx 18:20 bis 19:20 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Abhängig USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cristinas schlimmster Albtraum wird wahr: Burkes Mutter taucht im Krankenhaus auf und lässt sich nicht abwimmeln. Da Cristina unter keinen Umständen mit ihr sprechen will, muss einer nach dem anderen ihrer Kollegen zu Mrs. Burke und sich ihre Lebensphilosophie anhören. Izzie behandelt zusammen mit Callie einen Patienten. Da Izzie übermäßig nervös ist, wächst in Callie langsam ein Verdacht. George beschließt schließlich, seine Frau aufzuklären ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: James Frawley Drehbuch: Shonda Rhimes, Debora Cahn Musik: Danny Lux