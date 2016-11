sixx 12:10 bis 13:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Bambi USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das erste Jahr liegt hinter den Anfängern. Jetzt dürfen sie ihrerseits Assistenzärzte anleiten - bis auf George, der die Prüfung nicht bestanden hat und noch einmal von vorn anfangen muss. Zu seinen neuen Kollegen gehört auch Lexie, Merediths Halbschwester. Indes schlagen sich alle mit Beziehungsproblemen herum: Alex vermisst Ava, Cristina vermisst Burke, Izzie will von George eine Reaktion auf ihr Liebesgeständnis, und Meredith und Derek wissen nicht, ob sie noch zusammen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12