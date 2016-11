sixx 18:15 bis 19:20 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Fast am Ziel USA 2007 2016-11-16 11:05 Merken Bevor die neuen Assistenzärzte ins Seattle Grace Hospital einziehen und der neue Chefarzt bekannt gegeben wird, gibt es noch viel zu tun. Obwohl im Krankenhaus lauter Notfälle zu versorgen sind, widmet sich Cristina den Hochzeitsvorbereitungen, denn in wenigen Stunden soll sie Burke das Ja-Wort geben. Unterdessen gesteht Derek Meredith, dass er mit einer Anderen geflirtet hat. Wird Meredith, die ohnehin in ihrer Seelenwelt zu ertrinken droht, Derek aus ihrer Beziehung entlassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes, Tony Phelan, Joan Rater Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6