sixx 03:10 bis 03:55 Serien The Royals Will und Geschick sind stets in Streit befangen USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Prinzessin Eleanor trifft sich mit dem Mann, der Robert ermordet haben will. Um dem zwielichtigen Typen nicht allein gegenüberstehen zu müssen, schluckt sie ihrer Wut auf ihn herunter und holt Jasper zur Hilfe. Der Killer erklärt, dass er den Thronfolger für Geld umgebracht hat. Doch wer war der Auftraggeber? Für Liam ist die Sache klar: Cyrus hat seinen Bruder auf dem Gewissen. Wutentbrannt stellt er den neuen Regenten von Großbritannien zur Rede ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Moseley (Prince Liam) Alexandra Park (Princess Eleanor) Merritt Patterson (Ophelia Pryce) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Vincent Regan (King Simon) Originaltitel: The Royals Regie: Mark Schwahn Drehbuch: Mark Schwahn Kamera: John Rhodes Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12

