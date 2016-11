sixx 11:25 bis 12:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Alles nach Plan USA 2007 16:9 HDTV Merken Das Rennen um die Nachfolge in der Chefarzt-Etage geht in die letzte Runde und alle Konkurrenten verfolgen ihre individuellen Pläne. Colin Marlowe trumpft mit einem Zehnjahresplan auf, während Sloan Meredith für seine Zwecke schamlos ausnutzt. George schleppt sich derweil mit einem schlimmen Kater durch die Krankenhausgänge, denn wer sich betrinken kann, kann auch arbeiten. Allerdings sammelt er damit keine Sympathiepunkte bei Callies Vater, der überraschend aufgetaucht ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) T. R. Knight (Dr. George O'Malley) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tamra Davis Drehbuch: Shonda Rhimes, Chris Van Dusen Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

