sixx 03:10 bis 03:50 Serien The Royals Der Große stürzt USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Was für ein Schock: Kurz nach seinem Appell für das Ende der Monarchie wird König Simon bei einem Messerattentat lebensgefährlich verletzt! Die Nachricht lässt bei allen im Palast die Emotionen hochkochen, jeder hat seine eigene Theorie, wer der Schuldige ist. Wegen der schweren Verletzungen seines Vaters soll Prinz Liam offiziell zum Prinzregenten ernannt werden und die Geschäfte des Königs führen. Doch alle haben die Rechnung ohne Cyrus gemacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Moseley (Prince Liam) Alexandra Park (Princess Eleanor) Merritt Patterson (Ophelia) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper Frost) Oliver Milburn (Ted) Vincent Regan (King Simon) Originaltitel: The Royals Regie: Mark Schwahn Drehbuch: Mark Schwahn Kamera: John Rhodes Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 6

