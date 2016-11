sixx 01:05 bis 01:50 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme 21 Schüsse USA 2006 16:9 HDTV Merken Sams Ex-Mann Steve und Rafe, ein Mithäftling, werden nach einer Schlägerei im Gefängnis in der Notaufnahme eingeliefert. Mary, eine Rettungshelferin in Ausbildung, darf den Schwestern über die Schulter sehen. Sie entpuppt sich jedoch als Komplizin von Rafe und Steve. Nachdem die begleitenden Wachtposten ausgeschaltet sind, wollen sie mit Sam als Geisel fliehen. Als Kovac unverhofft nach Steve sehen will, wird er von Mary mit einer Betäubungsspritze außer Gefecht gesetzt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Goran Visnjic (Dr. Luka Kovac) Maura Tierney (Dr. Abby Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Linda Cardellini (Nurse Samantha Taggart) Shane West (Dr. Ray Barnett) Scott Grimes (Dr. Archie Morris) Originaltitel: ER Regie: Nelson McCormick Drehbuch: David Zabel, Michael Crichton Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 16