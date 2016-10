Ein FKK-Gelände im Osten Deutschlands mit Badesee wurde zusammen mit dem örtlichen Freizeitverein verkauft. Der neue Besitzer ist ein konservativer Textilunternehmer aus Bayern. Als er sein neues Eigentum, das er als Jagdrevier nutzen möchte und für einen normalen Campingplatz hält, zusammen mit seiner Tochter Natalie besichtigen will, verstellen sich die Mitglieder des Vereins aus Angst, ihren Pachtvertrag zu verlieren, und laufen bekleidet herum. Jakob Steiner, der Sohn des Geländepächters, verweigert sich der FKK-Tradition der Familie und liegt darüber im Streit mit seinem Vater. Jakob freundet sich mit Natalie an. Dann kommt der neue Besitzer auch noch den verkleideten FKKlern auf die Schliche In Google-Kalender eintragen