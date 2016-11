SAT.1 Gold 05:25 bis 05:50 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Das verlorene Kind Das verlorene Kind D 2012 16:9 Merken Elfi Unger kann nicht mehr bremsen. Dabei verletzt sie die vierjährige Sophie tödlich und begeht Fahrerflucht. Zwei lange Jahre quälen sie Albträume. Dann verschwindet Elfis eigener Sohn plötzlich spurlos. Will sich jemand an ihr rächen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln

