SAT.1 Gold 12:50 bis 13:45 Familiensaga Falcon Crest Verwicklungen USA 1988 Merken Curtis ist tot, und Richard benimmt sich zusehends seltsam. Das lässt Maggie vermuten, dass er irgendwie in den Mord verwickelt ist. Daher will sie John Remick finden, hat allerdings keinen Erfolg bei ihrer Suche. Sie bittet Lance um Hilfe, und der deckt Ungeheuerliches auf. Melissa schließt unterdessen Frieden mit ihrem Onkel Frank - was Angela sehr zupass kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Ana Alicia (Melissa Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Robert Foxworth (Chase Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: George Kaczender Drehbuch: Cynthia Darnell, Earl Hamner jr. Musik: Bruce Miller Altersempfehlung: ab 6