SAT.1 Gold 09:40 bis 10:30 Serien Bonanza Der Wolf auf dem Weideland USA 1965 Merken Weil in letzter Zeit die Viehdiebstähle überhand genommen haben, schließen sich die alteingesessenen Rancher von Virginia City zusammen. Sie ahnen nicht, dass ausgerechnet ihr Wortführer Al Simmons sein eigenes Süppchen kocht: Er hat die Absicht, die kleineren Rancher von ihrem Grund und Boden zu vertreiben, um sich dann das Land billig anzueignen. Um diesen Plan durchzuführen, scheut Simmons auch vor Mord nicht zurück ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Earl Holliman (Sherman Clegg) Harry Carey Jr. (Phil Shelton) Don Collier (Ira Tatum) Originaltitel: Bonanza Regie: Don McDougall Drehbuch: David Dortort, Leo Gordon, Paul Leslie Peil Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose