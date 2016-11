SAT.1 Gold 03:05 bis 03:50 Show Richterin Barbara Salesch D 2007 Merken Weil der Gynäkologe Thomas die starken Depressionen seiner Frau Andrea nicht mehr ertragen konnte, soll er sie erwürgt und anschließend ihren Selbstmord vorgetäuscht haben. Er behauptet jedoch, sie habe sich sehnlichst ein Kind gewünscht und sei nach sechs Fehlgeburten seelisch so am Ende gewesen, dass sie sich erhängt habe. Warum aber hat Andrea dann einen Tag vor ihrem Tod einen verzweifelten Hilferuf auf dem Anrufbeantworter ihrer Schwester hinterlassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 386 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 171 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 116 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 91 Min.