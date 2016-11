SAT.1 Gold 03:35 bis 04:20 Show Richter Alexander Hold D 2009 16:9 Merken 1. Fall: Der Angeklagte Boris soll in die Doppelhaushälfte seiner Nachbarn Wolfgang und Renate eingebrochen sein, um die Stereoanlage auszuschalten, die schon die halbe Nacht extrem lautes Hundgebell abspielte. Schlug er daraufhin mit einem Kosmetikkoffer Wolfgang nieder, als dieser überraschend nach Hause kam? 2. Fall: Der in der Schule oft gehänselte 14-jährige Simon soll einer Holzfigur des Kunstschreiners Hans-Jörg den Kopf abgesägt haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold