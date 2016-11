SAT.1 Gold 04:25 bis 05:10 Show Richter Alexander Hold D 2009 Merken Der impulsive Uwe Jensch hatte per Anwaltsbrief von der Scheidungsabsicht seiner Frau Jasmin erfahren. Hat er seiner Frau daraufhin aus Wut mit einem Hammer auf die Hand geschlagen und ihr vier Finger gebrochen? War er auch vorher schon gewalttätig in der Ehe? Seine Mutter behauptet jedoch, dass sie Jasmins Hände nach dem Streit noch unversehrt gesehen hat! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 458 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 258 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 188 Min. Constantine

Horrorfilm

ProSieben 03:20 bis 05:15

Seit 78 Min.