BBC Entertainment 10:50 bis 11:45 Krimiserie Hustle Tiger Troubles GB 2010 Merken Albert is in Chinatown to close a deal with Phil and his brother-in-law, Charlie. However, Czech Charlie is a notorious hard-man. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Simon Day (Luke Baincross) Originaltitel: Hustle Regie: Sarah O'Gorman Drehbuch: Chris Bucknall, Tony Jordan Musik: Beatguru Altersempfehlung: ab 16

