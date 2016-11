Kabel1 Doku 12:35 bis 13:15 Dokumentation Mysterien im Museum Prostituierte im Bürgerkrieg, Kunstschwindel USA 2013 16:9 HDTV Merken Don Wildman nimmt ein Glasfläschchen mit einer silberfarbenen medizinischen Salbe und eine bunte Leinwand genauer unter die Lupe. Außerdem beleuchtet er die Geschichte hinter einem berühmt berüchtigten Stiefel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum