Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Philharmonisches in Ö1

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Flöte und Orchester Nr. 1 G-Dur KV 313 (Leitung: Zubin Mehta; Wolfgang Schulz, Flöte) (Aufgenommen am 19. November 1995 im Großen Musikvereinssaal Wien)

Camille Saint-Saëns: "Le Carnaval des animaux" (Der Karneval der Tiere), Große zoologische Fantasie (Leitung: Karl Böhm; Karlheinz Böhm, Sprecher; Alfons Kontarsky, Klavier; Wolfgang Herzer, Violoncello) (Aufgenommen 1977 in London); Sinfonie Nr. 3 c-Moll op. 79, "Orgel-Sinfonie" (Leitung: Zubin Mehta; Robert Kovács, Orgel) (Aufgenommen am 30. März 2014 im Großen Musikvereinssaal Wien)