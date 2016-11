Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Merken <bk>Tobias Broström: Sputnik<ek><bk>Jan Lundgren: The Seagull<ek><bk>Kurt Weill: Songs aus "Die Dreigroschenoper", "One Touch of Venus", "Happy End" und "Where do we go from here?"<ek><bk>Heinz Karl Gruber: 3 MOB Stücke<ek><bk>Johannes Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 6 (arr. Tobias Broström) (Håkan Hardenberger, Trompete; John Constable, Klavier; Mats Bergström, Banjo und Gitarre; Claudia Buder, Akkordeon; Mitglieder der Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung und Gesang: Heinz Karl Gruber) In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Kislinger