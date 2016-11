Österreich 1 08:20 bis 08:55 Sonstiges Pasticcio Hommagen, Nachdichtungen und andere klingende Verbeugungen Merken "Genau 100 Jahre ist es her, dass Eduard Nápravník diese Welt verlassen hat. Geboren ist er in Böhmen, aber schon in jungen Jahren verschlägt es ihn nach Russland. In dem Jahrhundert seit seinem Tod ist er weitgehend in der Versenkung verschwunden; dabei wird er sogar in den Brüdern Karamasow namentlich erwähnt als "unser wohlbekannter russischer Orchester-Dirigent" und ist mit Tschaikowskij befreundet. Schließlich ist es Tschaikowskijs Bruder Modest, der das Libretto zu Naprávniks Oper "Dubrovsky" schreibt, einer Art Robin Hood-Geschichte sehr frei nach Puschkin.". In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulla Pilz