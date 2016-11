Als die französische Journalistin Marie in Thailand Urlaub macht, wird sie von einem Tsunami überrascht. Wie durch ein Wunder wird sie gefunden und wiederbelebt. Auf der anderen Seite der Welt, muss der Schuljunge Marcus miterleben wie eine geliebte Person bei einem Autounfall ums Leben kommt. Von seiner Mutter vernachlässigt, kommt Marcus nur schwer mit seiner Trauer zurecht. Auch der amerikanische Fabrikarbeiter George ist verzweifelt, denn er hat eine Gabe. Alleine durch die Berührung von Hinterbliebenen kann er Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen, was ihm jedoch unmöglich macht eine normale Beziehung zu führen. Bei ihrer Suche nach Antworten kreuzen sich die Wege der drei verlorenen Seelen?. In Google-Kalender eintragen