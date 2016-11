ATV 07:50 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Kleine Geheimnisse USA 2003 Stereo Merken Zum traditionellen Football-Spiel zwischen Yale und Harvard reist die gesamte Familie an, um Rory am College zu besuchen. Rory und Paris werden von Richard mit dessen alten Freund Professor Asher Flemming bekannt gemacht, von dem vor allem Paris sehr angetan zu sein scheint. Bei dem Spiel treffen die Gilmores auch auf Richards Jugendliebe Pennilyn Lott. Als Emily erfährt, dass sich ihr Mann ohne ihr Wissen einmal im Jahr mit Pennilyn zum Essen trifft, fühlt sie sich hintergangen und gerät dabei in einen Streit mit Lorelai. Diese verabredet sich daraufhin aus Trotz mit Jason?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Liza Weil (Paris Geller) Sean Gunn (Kirk Gleason) Chris Eigeman (Jason Stiles) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

