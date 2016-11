Der Pilot Michael Green und seine hübsche Frau Alice scheinen ein glückliches Ehepaar zu sein. Doch der Schein trügt. Denn trotz perfekter Familienidylle und finanziellem Wohlstand gelingt es Alice nicht, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Um ihre Depressionen einigermaßen ertragen zu können, greift die junge Mutter immer häufiger zur Flasche. Als ihr Alkoholkonsum eines Abends seinen Höhepunkt erreicht und Alice einen Zusammenbruch erleidet, beginnt sie mit einer Entziehungskur. Obwohl Alice versucht, mit ihrer Sucht so gut wie möglich klar zu kommen, beginnt der Familienbund zu zerbröckeln. Denn Ehemann Michael sieht sich nicht in der Lage, mit der inneren Zerrissenheit, die seine Frau nun plagt, umzugehen. In Google-Kalender eintragen