ATV Die Reportage Polizeischule Polizeischule A 2010 2016-11-23 Wer zur Polizei will muss nicht nur einen harten Aufnahmetest bestehen, sondern sich auch im Rahmen der Ausbildung als geeignet für den Beruf des Polizisten erweisen. Abgesehen von Rechtswissen wird auch auf psychologische Elemente großen Wert gelegt. ATV Die Reportage hat Polizeischüler auf in ihrem Schulalltag begleitet.