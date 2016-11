ATV 2 14:05 bis 15:00 Serien Las Vegas Falsches Spiel USA 2003 Stereo Merken Der Casinogast Julian Kerbis gibt Ed und Danny Rätsel auf: Weshalb kauft er für einen sehr hohen Betrag Jetons, wenn er dann kaum spielt? Als Danny die Prostituierte Lois zum wiederholten Mal im Hotel aufgreift, kommt ihm eine Idee: Er drückt nochmal ein Auge zu, wenn sie ihm im Gegenzug einen Gefallen tut sie geht mit dem verheirateten Kerbis aufs Zimmer und Danny erwischt die beiden "zufällig" in flagranti. So erfährt Danny über die wahren Beweggründe für die angekauften Jetons. Ed ist unterdessen in Sorgen um seinen naiven Cousin Donny, der nach einem hohen Gewinn überstürzt heiraten will?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Gardner Stern Kamera: Bill Roe Musik: John Nordstrom Altersempfehlung: ab 12