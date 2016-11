SWR 2 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) Merken <bk>Georg Friedrich Händel: "Solomon", Sinfonia B-Dur aus dem 3. Akt (The English Concert, Leitung: Trevor Pinnock)<ek><bk>Domenico Scarlatti: Sonate C-Dur K 132 (Alexandre Tharaud, Klavier)<ek><bk>Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 3 F-Dur, Poco allegretto (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Leonard Bernstein)<ek><bk>Georg Philipp Telemann: Sonata e-Moll (L'accademia giocosa)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Sieben Variationen C-Dur über das englische Volkslied "God save the King" Woo 78 (Rudolf Buchbinder, Klavier)<ek><bk>Karl Goldmark: Violinkonzert a-Moll, Andante op. 28 (Joshua Bell, Violine; Los Angeles Philharmonic Orchestra, Leitung: Esa-Pekka Salonen)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Streichersinfonie Nr. 8 D-Dur, Menuetto (Orpheus Chamber Orchestra New York)<ek>. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 508 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 04:00 bis 08:30

Seit 88 Min. Princess Blade

Actionfilm

Tele 5 04:05 bis 05:35

Seit 83 Min. Herzdamen

Komödie

3sat 04:36 bis 06:00

Seit 52 Min.