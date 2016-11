hr2 20:05 bis 21:00 Sonstiges Kaisers Klänge Musikalische Streifzüge Dada 1916. Mit Hugo Ball im Cabaret Voltaire Merken Zürich 1916: Mitten im Krieg gründen Hugo Ball und seine Frau Emmy Hennings das Cabaret Voltaire, die Keimzelle der Dada-Bewegung. Dada war der Irrwitz gegen den Wahnwitz des Krieges; die Verbindung von allem, was sich eigentlich nicht verbinden ließ; der Anreiz, alles in Frage zu stellen und aus anderen Perspektiven zu betrachten. Im Gespräch mit Niels Kaiser stellen die beiden Musiker und Showkünstler Evi Niessner & Mr. Leu die Frage danach, was uns heute an Dada noch interessieren kann und welche Dada-Botschaften noch immer relevant sind inklusive so mancher Live-Performance. In Google-Kalender eintragen Moderation: Niels Kaiser