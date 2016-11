ORF 2 01:40 bis 03:10 Drama Utta Danella: Lügen haben schöne Beine D 2015 Nach Motiven von Utta Danella 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zahlenjongleurin Kathrin (Johanna Christine Gehlen) hört die biologische Uhr ticken. Da kommt ihr der attraktive Anwalt Andi (Tobias Licht) gerade recht. Zu dumm, dass Andi nur ein sympathischer Hochstapler ist, der Kathrin jedoch nicht mehr los lässt. Turbulente Liebeskomödie nach Motiven der begnadeten Bestsellerautorin Utta Danella. Kathrin ist 40, topfit und liebt Zahlen. Dass sie hart arbeitet, spiegelt sich am Gehaltszettel wider. Leider ist die Höhe ihres Einkommens jedoch ein absoluter Liebestöter. Um etwaige Interessenten mit ihrer Karriere nicht abzuschrecken, gibt sich die Wirtschaftsmathematikerin beim Speed Dating als Krankenschwester aus - mit Erfolg. Kathrin lernt den feschen Anwalt Andi kennen. Als sich herausstellt, dass Andi in Wahrheit ein armer Schlucker ist, hat Kathrin bereits Feuer gefangen. Ein amüsantes Katz- und Mausspiel beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johanna Christine Gehlen (Kathrin) Tobias Licht (Andi) Katja Studt (Susanne) Felix Eitner (Michael) Sabine Menne (Sabine) Michael A. Grimm (Norbert) Hanno Friedrich (Georg) Originaltitel: Utta Danella - Lügen haben schöne Beine Regie: Thomas Kronthaler Drehbuch: Stephanie Kronthaler, Thomas Kronthaler Kamera: Christof Oefelein Musik: Martin Unterberger