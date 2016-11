Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: "Les petits riens", Ballettmusik KV 299b (Concerto Köln, Leitung: Anton Steck)<ek><bk>Ferdinand Ries: Introduction et variations brillantes op. 170 (Christopher Hinterhuber, Klavier; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Leitung: Uwe Grodd)<ek><bk>Hugo Alfvén: "Eine Legende der Skerries" (Island Sinfonie Orchester, Leitung: Petri Sakari)<ek><bk>Luigi Boccherini: Sinfonie Nr. 6 d-Moll (Münchener Kammerorchester, Leitung: Daniel Giglberger)<ek><bk>Joseph Myslivecek: Oktett Nr. 3 B-Dur (Orfeo Bläserensemble, Leitung: Carin van Heerden)<ek><bk>Arthur Bliss: "Cristopher Columbus", Suite (Radio-Sinfonieorchester Bratislava, Ltg.: Adriano)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: "Rusalka-Fantasie" (Pittsburgh Symphony Orchestra, Ltg.: Manafred Honeck)<ek><bk>George Gershwin: Klavierkonzert F-Dur (Michel Camilo, Klavier; Orquestra Simfonica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Ltg.: Ernest Martinez Izquierdo)<ek>. In Google-Kalender eintragen