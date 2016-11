DR Kultur 20:03 bis 21:30 Sonstiges MelosLogos - Poetische Liedertage Weimar Merken <bk>Karol Szymanowski: Aus "Des Hafis Liebeslieder" op. 24: Wünsche; Die einzige Arzenei <ek><bk>Johanna Doderer: Himmelswein <ek><bk>Mahdis Golzar Kashaní: Dozde Del (Heart Snatcher), Uraufführung <ek><bk>Karol Szymanowski: Lieder des verliebten Muezzin op. 42: Allah Akhbar!; O Vielgeliebte; Früher Morgenstrahl erhellt das Minarett; In Mittagsglut erglänzen heisse Mauern; Friedvolle Stunde hält die Stadt in Schlaf; O olio! <ek><bk>Louis Spohr: Tausend und ein Tag im Orient: Zuleikha; Trinklied; Fatima beim Saitenspiel <ek><bk>Johannes Brahms: Bitteres zu sagen denkst du op. 32,7; So stehn wir, ich und meine Weide op. 32,8 <ek><bk>Daniel Behle: Siehe, ich sterbe vor Verlangen, Uraufführung; Am Anfang in Treuen, Uraufführung; Flügelschläge, Uraufführung <ek><bk>Othmar Schoeck: Höre mir den Prediger op. 33,2; Ach, wie schön ist Nacht und Dämmerschein op. 33,1 <ek><bk>Boris Blacher: Fünf Sinnsprüche Omars des Zeltmachers: Des Lebens Karavane zieht dahin; Von diesem Kreis, in dem wir hier uns drehn; Heut, wo noch Rosendüfte mich umschweben; In jener Nacht, wo keine Sterne blinken; Omar, der Zeltmacher <ek><bk>Hugo Wolf: Aus dem "West-östlichen Divan" (Goethe); So lang man nüchtern ist (Schenkenbuch); Wie sollt ich heiter bleiben? (Hatem/Buch Suleika); Wenn ich dein gedenke (Hatem/Buch Suleika); Ob der Koran von Ewigkeit sei? (Schenkenbuch); Trunken müssen wir alle sein! (Schenkenbuch) (Manutscher Radin, Rezitation; Sheida Damghani, Sopran; Daniel Behle, Tenor; Burkhard Kehring, Klavier) In Google-Kalender eintragen