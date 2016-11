ORF 1 02:05 bis 02:45 Mysteryserie Under the Dome Rosa Sterne USA 2013 2016-11-25 04:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Gerade als Julia (Rachelle LeFevre) Barbie (Mike Vogel) den Mini-Dome und das mysteriöse Ei zeigen will, sind beide verschwunden. Währenddessen erleidet Angie (Brittany Robertson) im Beisein von Junior (Alexander Koch) einen Anfall wie ihn vorher schon Joe (Colin Ford) und Norrie (Mackenzie Lintz) hatten. Später entdecken diese drei den verschwundenen Mini-Dome in Joes Scheune. Big Jim (Dean Norris) schlägt unterdessen vor, dass die Bewohner zum Schutz der Allgemeinheit freiwillig ihre Waffen abgeben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Sheriff Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Daniel Truly Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16