ORF 1 17:10 bis 17:30 Comedyserie Two and a Half Men Hinterlistig und verschlagen USA 2012 2016-11-24 13:50 Stereo Untertitel 16:9 In einem Restaurant treffen Walden, Alan und Lyndsey auf Zoey und ihren neuen Freund Peter. Walden macht das Treffen sehr zu schaffen. Um ihn wieder aufzumuntern, macht ihn Lyndsey mit einigen ihrer Singlefreundinnen bekannt. Doch alle Dates laufen schief. Doch dann trifft Walden zufällig auf Charlies Stalkerin Rose. Und schon nach einigen Minuten ist Walden von Rose ganz begeistert. Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Dorian Brown (Jennifer) Melanie Lynskey (Rose) Rebecca McFarland (Leanne) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Eddie Gorodetsky, Susan McMartin, Jim Patterson, Don Reo Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12