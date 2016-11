ORF 1 14:15 bis 14:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Mentor USA 2001 Stereo Untertitel Merken Langsam bekommt J.D. Routine bei seiner Arbeit als Assistenzarzt. Neue Probleme lassen jedoch nicht lange auf sich warten. Sein Patient Will hat ernsthafte Lungenprobleme. J.D. gelingt es einfach nicht, den Kettenraucher vom Griff zur Zigarette abzuhalten. Unterdessen versucht Turk zwischen Elliot und Carla zu vermitteln. In der Überzeugung, besser als die andere zu sein, geraten sich die beiden permanent in die Haare. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) John Ducey (Will Forte) Originaltitel: Scrubs Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6