ORF 1 11:25 bis 12:05 Sonstiges Was gibt es Neues? A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Oliver Baier begrüßt zum Wilhelm-Tell-Tag! Es kommen daher nicht nur die Goodies aus der Schweiz, sondern es drehen sich auch alle Fragen um die Eidgenossen. So müssen Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Thomas Maurer, Lisa Eckhart und Gery Seidl u. a. raten, was man in der Schweiz als "Hobbystrahler" bezeichnet. Michael Niavarani stellt heute die Promifrage und möchte wissen, warum die Betreiber eines Schweizer Stausees Strafe zahlen müssen, wenn der Wasserpegel sinkt?! Moderation: Oliver Baier Gäste: Gäste: Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Thomas Maurer, Lisa Eckhart, Gery Seidl, Michael Niavarani Originaltitel: Was gibt es Neues?