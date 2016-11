ORF 2 04:40 bis 05:40 Magazin heute leben Angelika Niedetzkys "Gegenschuss"-Premiere / Apotheke - Eibisch / Mode - Pailletten / Wrestlerin Andrea Haid im Porträt A 2016 Stereo 16:9 Merken Herbert Pixner Projekt zu Gast im Studio: Das Herbert Pixner Projekt ist zu Gast im "heute leben"-Studio und präsentiert das neue Album "Sommer". Angelika Niedetzkys "Gegenschuss"-Premiere: Am 22. November feiert Angelika Niedetzkys Kabarettprogramm "Gegenschuss" Premiere. "heute leben" berichtet. Apotheke - Eibisch: Wenn der Hals kratzt und man permanent husten muss, gibt es ein gutes Schmiermittel. Der Eibisch enthält Schleimstoffe, die sich wie ein Schutzfilm über die Schleimhaut legen und diese einhüllen. Alle Infos dazu gibt Apothekerin Mag. Sonja Burghard. Mode - Pailletten: Egal, ob auf Hosen, Kleidern oder Oberteilen - Pailletten dürfen in diesem Winter nicht fehlen. Sie sind der optimale Partybegleiter und geben jedem Look einen speziellen Glanz. Pailletten können jedoch auch alltagstauglich kombiniert werden. Wie dieser Trend aussehen kann, zeigt Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl. Wrestlerin Andrea Haid im Porträt: In Österreich gibt es insgesamt 15 Wrestler, drei davon sind Frauen und eine davon ist Andrea Haid aus der Steiermark. Die Wissenschafterin in der Pharmabranche hat gerade ihren ersten großen Kampf vor 600 Leuten mit Bravour bestanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Herbert Pixner Projekt Originaltitel: heute leben