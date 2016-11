ORF 2 14:25 bis 15:10 Telenovela Julia - Wege zum Glück Folge: 263 D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ben hat Ärger mit dem eifersüchtigen Hagen. Er hat ihn gemeinsam mit Paula und Nina am Wasser gesehen und versucht nun, Ben bei Richard anzuschwärzen. Die Umsetzung erweist sich schwieriger als erwartet, da sämtliche Beweise fehlen. Bei den Beckers nimmt Patrizia gut gelaunt Abschied von ihren Lieben. Nur Niko lässt seltsamerweise auf sich warten. Die Stimmung ist am Siedepunkt, als plötzlich die Polizei erscheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Gärtner (Julia Gravenberg) Roman Rossa (Daniel Gravenberg) Holger Christian Gotha (Frederik Gravenberg) Mareile Bettina Moeller (Viktoria van Weyden) Isa Jank (Annabelle van Weyden) Hubertus Grimm (Ben Petersen) Gisa Zach (Nina Bergmann) Originaltitel: Julia - Wege zum Glück Regie: Petra Wiemers, Kerstin Schefberger Drehbuch: Petra Bodenbach Kamera: Holger Fritzsche, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Jörg Jesse