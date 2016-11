BonGusto 22:05 bis 22:30 Dokumentation Hollywood and Vines Mit "Sons of Anarchy"-Star Kim Coates bei Bier und Wein USA 1990 Merken Jolene Blalock (Star Treck: Enterprise) ist die Hollywood-Schauspielerin, die Terry und Jason in dieser Folge in einem ganz außergewöhnlich coolen Hotel im Napa Valley treffen. Sie trinkt zwar keinen Alkohol mehr - aber allein am Geruch des Weins erkennt sie die unglaublichsten Dinge! Sogar einen Hauch von abgeknabbertem Eisstiel. Außerdem: Was der "Bounty Hunter" Mark Pope mit Wein zu tun hat und wie man auf seine begehrte Mailingliste kommt - und welcher Wein laut Jason Priestley so schmeckt, " als würde man einen Samtvorhang abschlecken". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood & Vines